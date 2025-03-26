Удары ВСУ по энергоинфраструктуре РФ

Удары ВСУ по энергоинфраструктуре РФВчерашнее заявление о том, что в результате переговоров было достигнуто соглашение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, и украинская сторона на это согласилась, важное, но сдержит ли Украина обещание?Есть определенные сомнения, так как … .