Удары ВСУ по энергоинфраструктуре РФ

Удары ВСУ по энергоинфраструктуре РФВчерашнее заявление о том, что в результате переговоров было достигнуто соглашение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, и украинская сторона на это согласилась, важное, но сдержит ли Украина обещание?Есть определенные сомнения, так как … .
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