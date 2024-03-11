Польский генерал заявил об упадке европейских армий

Польская армия находится в упадке, как и все европейские армии, заявил информационному агентству РАР бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак, призвав к форсированию модернизации вооруженных сил в связи с «опасностью за восточной границей».
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