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Очень неловкий вопрос: Чонгука заставили стесняться своего маленького размера

Очень неловкий вопрос: Чонгука заставили стесняться своего маленького размера

Хотите быть ближе к BTS, но парни никак не желают делиться своими тайнами и секретами? Что же, начинать узнавать их надо с малого, поэтому давайте сегодня поговорим о внешних данных ангелочков этой замечательной группы и обсудим случай, опубликованный сегодня ночью корейским инсайдером, в котором говорится о том, как парни из группы заставили Чонгука (Jungkook) смущаться своих размеров… Вокалисты предпочитают не озвучивать свою размерную сетку, но примерные показатели, которые однажды успели запомнить те или иные стилисты, работающие с коллективом, все-таки просочились в сеть.

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