Покров – это не про первый снег: батюшка объяснил, в чем смысл праздника

О чем праздник Покрова Пресвятой Богородицы? Почему в этот праздник играют свадьбы и в чем духовный смысл этого дня? На эти и другие вопросы «Татар-информа» в новом выпуске программы «Кофе с батюшкой» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин.