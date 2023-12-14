Умер автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов. Причины смерти

Также он основал агентство журналистских расследований.В Санкт-Петербурге 13 декабря скончался Андрей Константинов – автор очерков "Бандитский Петербург", ставших прообразом для одноимённого сериала, основатель агентства журналистских расследований и порталов 47news и "Фонтанки".
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