Опустилась на колени и шептала на ухо: Анджелина Джоли удивила на красной дорожке в Венеции

Анджелина Джоли. Фото: calend.ruНа последней красной дорожке в Венеции резко сменившая имидж Анджелина Джоли сделала неожиданное для всех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- “Похлеще голой вечеринки”, – на фоне трагедии в Курске артистов с треском разнесли за веселье на “Новой волне”
- Африканская принцесса Наоми, похищенная на родине, переехала в Россию и стала врачом
- «Чтобы не возвращался больше. Совсем»: после скандала на «Новой волне» Киркорова призвали выгнать из России
Свежие комментарии