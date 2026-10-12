Госавтоинспекция напомнила пенсионерам под Новосибирском правила безопасности

В рамках декады пожилых людей сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Венгеровский» встретились с жителями Венгеровского муниципального округа Новосибирской области, чтобы напомнить им правила безопасного перехода проезжей части и необходимость использования световозвращающих элементов в тёмное время суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новые переговоры ...
- ХЛ Полиция Дербента ...
- ЛБ Светлана Пермяков...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым