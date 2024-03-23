Списки погибших в теракте в Подмосковье опубликуют в 10 утра по московскому времени

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте трагедии в “Крокусе”. На нем стало известно, что в 10 утра по московскому времени (в 15:00 по иркутскому) будут опубликованы списки погибших в теракте, которых удалось идентифицировать.