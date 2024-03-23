НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Другов
    АФТОР на протяжении 62 тыс. кв. м. или на площади? егешное поколениеУлицу Мира в Брат...
  • Евгений Благородный
    Мне бы лучше хотя-бы треть этой сумы подогнали на лечение.В Братске 500 тыс...
  • igor vinogradov
    может лучше отправили группу,а не партиюВ Братске проводи...

Списки погибших в теракте в Подмосковье опубликуют в 10 утра по московскому времени

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативный штаб на месте трагедии в “Крокусе”. На нем стало известно, что в 10 утра по московскому времени (в 15:00 по иркутскому) будут опубликованы списки погибших в теракте, которых удалось идентифицировать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх