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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в октябре. У форварда 3+1 в 4 матчах месяца

Колумбийский нападающий набрал 47,21% голосов болельщиков. Кордоба обошел Эдуарда Сперцяна (10,87%) и Станислава Агкацева (8,39%).

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