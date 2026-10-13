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Журнал «Профиль»

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Avior выведет на российский рынок новый пикап

Avior выведет на российский рынок новый пикап

Бренд коммерческого транспорта Avior во вторник, 13 октября 2026 года, поделился изображениями своей новой модели, анонсированной для РФ.

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