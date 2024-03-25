Морпехи ТОФ показали кадры идеального штурма с захватом опорника и четырех бойцов ВСУ

Поддерживаемые огнем артиллерии и дронами-камикадзе, штурмовые подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» продвинулись на одном из участков Южно-Донецкого направления в зоне проведения спецоперации.
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