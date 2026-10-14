"Сравнимо с ядерным ударом по нам": Офицеры ВСУ в панике. США бьют по Киеву, но не ракетами

Издание Politico пишет, что офицеры ВСУ в панике из-за действий США. Украинские боевики заявили, что ограничение работы спутниковой системы для украинской армии – "сравнимо по ядерному удару по нам".
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