Главе СК предоставят доклад о ходе проверки по факту смерти мальчика из Колпино

Скорая несколько раз приезжала на вызов, но не госпитализировала ребёнка. Председатель СК России Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту смерти 10-летнего мальчика из Колпино, сообщили в пресс-службе ведомства.