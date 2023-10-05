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Медведев — после поражения от Синнера в Пекине: могу выиграть ещё много очков в этом сезоне

Медведев — после поражения от Синнера в Пекине: могу выиграть ещё много очков в этом сезоне

Итальянец впервые одержал победу над Даниилом.Итальянец впервые одержал победу над Даниилом.Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после поражение от седьмой ракетки мира Янника Синнера в финале турнира в Пекине.

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