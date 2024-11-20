В России обнаружили родственников задержанного агента СБУ

СБ

Сергей Б

показали по ТВ, что этот Гавнюкк дружит со следствием. И чТО?- взорвал ГРС, хотел еще что-то взорвать, теперь его не посодют либо годик отсидится СИЗо и на волю с чистой совестью? А как отрубание рук, вырывание языка, ног, сдача печени на органы? этого уже нет?? А при Петре Великом было. Он с предателями разбирался быстренько