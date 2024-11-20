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В России обнаружили родственников задержанного агента СБУ

Телеканал RT обнаружил в России родственников задержанного по обвинению в подготовке и совершении терактов агента Службы безопасности Украины (СБУ), гражданина Германии Николая Гайдука.

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Комментарии
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АндрейБорков
Обнаружили и что?
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15 час.
Юрий Николаев
Уважаемый автор. А мораль сей басни какова? Простите, а нам какая печаль до этой родственницы этого ГАВНЮКА?!
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14 час.
СБ
Сергей Б
показали по ТВ, что этот Гавнюкк дружит со следствием. И чТО?- взорвал ГРС, хотел еще что-то взорвать, теперь его не посодют либо годик отсидится  СИЗо и на волю с чистой совестью? А как отрубание рук, вырывание языка, ног, сдача печени на органы? этого уже нет?? А при Петре Великом было. Он с предателями разбирался быстренько
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12 час.

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