В Петрозаводске прошел юбилейный Белый бал

В выходные в Петрозаводске состоялся юбилейный Белый бал возрождения традиций. Инициатива двух петрозаводчанок вот уже десять лет собирает любителей историко-бытовых танцев не только Карелии, но и из других регионов.
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