Кобахидзе: президенту Грузии Зурабишвили придется сложить свои полномочия

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ. Соответствующее заявление сделал руководитель правительства закавказской республики Ираклий Кобахидзе, информирует РИА Новости.
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