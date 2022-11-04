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Снимки крутейших скульптур от современных мастеров со всего света

Снимки крутейших скульптур от современных мастеров со всего света

Zefirka > Картинки и фото > Снимки крутейших скульптур от современных мастеров со всего света Люди использовали скульптуру как форму самовыражения еще с доисторических времен— древнейшие скульптуры датируются примерно 32 000 годом до нашей эры.

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