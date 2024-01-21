Самолет с российскими пассажирами на борту разбился в Афганистане

В Афганистане разбился самолет Falcon 10, летевший из индийского города Гая в Ташкент. Пилоты сообщали о технических проблемах и собирались незапланированно сесть при пересечении таджикистанской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал AviaSpotter.