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Самолет с российскими пассажирами на борту разбился в Афганистане

Самолет с российскими пассажирами на борту разбился в Афганистане

В Афганистане разбился самолет Falcon 10, летевший из индийского города Гая в Ташкент. Пилоты сообщали о технических проблемах и собирались незапланированно сесть при пересечении таджикистанской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал AviaSpotter.

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