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Мировое обозрение

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ASUS заявила о планах выпустить второе поколение портативной консоли ROG Ally в этом году

ASUS заявила о планах выпустить второе поколение портативной консоли ROG Ally в этом году

Компания ASUS планирует в 2024 году выпустить второе поколение портативной игровой консоли ROG Ally. Об этом в интервью с индийским изданием Techlusive поделился глава игрового направления ASUS в Индии Арнольд Су (Arnold Su).

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