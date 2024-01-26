ASUS заявила о планах выпустить второе поколение портативной консоли ROG Ally в этом году

Компания ASUS планирует в 2024 году выпустить второе поколение портативной игровой консоли ROG Ally. Об этом в интервью с индийским изданием Techlusive поделился глава игрового направления ASUS в Индии Арнольд Су (Arnold Su).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии