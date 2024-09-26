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Лента новостей Крыма

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В 10-й Феодосийской школе открылась инновационная площадка дополнительного образования

В 10-й Феодосийской школе открылась инновационная площадка дополнительного образования

Четверг, 26 сентября. «Крым 24».Вторая в Крыму! В 10-й Феодосийской школе открылась инновационная площадка дополнительного образования.

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