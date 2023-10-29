Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой Генеральной ассамблеей ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.
Министр обороны Чехии требует выйти из ООН
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АН
Алексей Наседкин
Молодец МО Чехии. Похоже таких дур там много.
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3 д.
Вик Норд
Нет более жёстких,иногда даже жестоких людей,чем женщины в политике,в бизнесе,и проч. ...,когда нарушается миропорядок(когда каждый занимается СВОИМ делом) и происходят самые возмутительные случаи в реальности,примеров масса в истории,и судя по принудительному,и массовому насаждению во властных структурах КЗ женщин,именно этаких событий там и добиваются,и похоже что это только "цветочки"!
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2 д.
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