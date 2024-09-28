Колбаса тоже фсё, ну почти. Times (ссылка) : Немцы теряют веру в Шольца из-за его политики по Украине Лишь 11% немецких избирателей довольны тем, как их правительство справляется с конфликтом на Украине, сообщает Times со ссылкой на исследование.