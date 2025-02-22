Сок для герани: как две ложки волшебства сделают цветы Пушкина еще пышнее Юлия ЧелкановаВы когда-нибудь задумывались, как сделать свою герань настоящим украшением дома? Оказывается, для этого достаточно всего две ложки томатного сока! Этот простой и доступный ингредиент способен не только улучшить внешний вид вашего растения, но и значительно повысить его здоровье.
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