Сок для герани: как две ложки волшебства сделают цветы Пушкина еще пышнее Юлия ЧелкановаВы когда-нибудь задумывались, как сделать свою герань настоящим украшением дома? Оказывается, для этого достаточно всего две ложки томатного сока! Этот простой и доступный ингредиент способен не только улучшить внешний вид вашего растения, но и значительно повысить его здоровье.