В Сеуле не исключили нормализацию отношений с Москвой после окончания СВО

Начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что отношения Сеула с Москвой смогут восстановиться после завершения специальной военной операции (СВО).
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