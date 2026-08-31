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Царьград

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Медведица на Камчатке ранила двоих охотников, защищая медвежат

Медведица на Камчатке ранила двоих охотников, защищая медвежат

На севере Камчатки, в Олюторском районе, медведица напала на охотников, защищая своих детенышей. Один пострадал от укуса, другой травмировался при прыжке со скалы.

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