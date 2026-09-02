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Россия пообещала жесткий ответ на антироссийские действия Германии

Россия пообещала жёстко ответить на новые меры Германии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел, Москва считает решение Берлина закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине очередным шагом к разрушению двусторонних отношений.

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