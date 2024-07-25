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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов завтра приедет в Санкт-Петербург. Форвард может перейти в СКА («Матч ТВ»)

26 июля хоккеист прибудет в Санкт-Петербург, сообщает «Матч ТВ». Ожидается, что нападающий подпишет четырехлетнее соглашение с клубом.

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