Подарок из-за морей: как чай стал культурной ценностью России

Чай стал неотъемлемой частью русской культуры. Однако его путь в Россию был долгим и тернистым. В XVII веке Китай, славящийся своим богатым и разнообразным культурным наследием, открыл двери для нового напитка, который привлек внимание русских купцов.
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