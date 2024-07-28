Исследование выявило гены, повышающие риск тяжелого течения COVID-19

Станет ли человек серьезно больным COVID-19, зависит, помимо прочего, от генетических факторов. Имея это в виду, исследователи из Университетской клиники Бонна (UKB) и Боннского университета в сотрудничестве с другими исследовательскими группами из Германии, Нидерландов, Испании и Италии исследовали особенно большую группу пострадавших лиц.