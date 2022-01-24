Яхта не роскошь, а бизнес. Российские нувориши превращаются в прагматичных буржуа

Не успели отгреметь последние залпы кавалерийской атаки на сверхдоходы олигархов, как один из, как выразился лидер «кавалеристов» — 1-й вице-премьер Андрей Белоусов, «нахлобучивших» подлил масла в огонь дискуссии о социальной справедливости.