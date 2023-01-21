Военнослужащие РХБ защиты регулярно проводят дезинфекцию инфраструктурных объектов ЮВО

Военнослужащими проводится обработка территорий, зданий и сооружений, объектов материально-технического обеспечения, а также техники транспортной группы эксплуатации в каждой воинской части.
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