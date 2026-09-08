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Аргументы недели

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В Краснодаре пройдет первая профессиональная конференция бизнес-тренеров Юга России

В Краснодаре пройдет первая профессиональная конференция бизнес-тренеров Юга России

В Краснодаре пройдет первая профессиональная конференция бизнес-тренеров Юга России 2026. Мероприятие объединит бизнес-тренеров и специалистов, которые хотели бы перейти в сферу обучения, а также представителей HR, руководителей отделов персонала и обучения, руководителей компаний и собственников бизнеса, уделяющих внимание развитию своих сотрудников.

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