В Краснодаре пройдет первая профессиональная конференция бизнес-тренеров Юга России 2026. Мероприятие объединит бизнес-тренеров и специалистов, которые хотели бы перейти в сферу обучения, а также представителей HR, руководителей отделов персонала и обучения, руководителей компаний и собственников бизнеса, уделяющих внимание развитию своих сотрудников.