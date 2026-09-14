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Царьград

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Педро Санчес вызвал скандал после рукопожатия с женщиной

Педро Санчес вызвал скандал после рукопожатия с женщиной

Педро Санчес оказался в центре скандала после встречи с женщиной на улице. Видео, где премьер Испании после рукопожатия вытирает руки, вызвало резкую критику, учитывая его поддержку миграционной политики.

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