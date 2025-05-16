«Краснодар» может стать чемпионом уже в эти выходные

Неделю назад возможность комфортного финиша от кубанцев ускользнула. Но шансы на золото, причем досрочное, все еще естьАлександр Мостовой — тот самый единственный в постсоветской России футболист экстракласса, которому судьба так и не дала шанс реализовать опыт и мастерство в работе тренера, и это очень печально, — сказал: если «Краснодар» не возьмет золото после четырех очков форы за три тура до финиша, это будет катастрофой.