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Военные материалы

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Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы США

Захваченный Ираном подводный робот выдает новые принципы США

Иран празднует маленькую победу над США – ВМС страны захватили американский подводный боевой робот, который производил разминирование в Ормузском проливе.

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