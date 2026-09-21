В суде от улыбки не осталось и следа: Чем закончилось громкое дела мэра подмосковных Химок

Рутина подмосковных администраций - это отлаженный механизм из совещаний, бумаг и планов развития, где каждый день похож на предыдущий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия начала «об...
- Россия начала «об...
- A Депортировали вме...
А СУДЬИ КТО ¿? 😜
Вс генералы, судьи и чиновники занимавшиеся коррупцией, являлись членами партии ЕР. Так что же Дмитрий Медведев молчит? Так и будут продолжать руководить?
Нет правосудия, все воры, вот с них надо начинать.
Начинать надо с судей, правосудия нет, все воры...
Дело Шойгу Кужугетыча живёт и процветает.
Сажают только замов, сами руководители безгрешные и неподкупно честные?
И сколько еще таких тварей в руководстве страны? Сколько лет нужно , чтобы очистить родину от этой мрази?
Прав был Петр I - "сия вошь сама себя прокормит" В царской Росиии должности зачастую давались на кормление - ВОПРОС - да когда-же эти чиновники нажрутся?
До катились,одно ворье.Совесть не в чести. Законы воруй не хочу.Совесть не в чести.