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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В суде от улыбки не осталось и следа: Чем закончилось громкое дела мэра подмосковных Химок

В суде от улыбки не осталось и следа: Чем закончилось громкое дела мэра подмосковных Химок

Рутина подмосковных администраций - это отлаженный механизм из совещаний, бумаг и планов развития, где каждый день похож на предыдущий.

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Михаил

Вс генералы, судьи и чиновники занимавшиеся коррупцией, являлись членами партии ЕР. Так что же Дмитрий Медведев молчит? Так и будут продолжать руководить?