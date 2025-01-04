Важные моменты. Как правильно чистить очки, блокирующие синий свет?

Очки с защитой от синего света могут предотвратить утомление глаз от экранов, но их покрытие довольно капризное: на линзы вечно что-то налипает, остаются какие-то непонятные разводы, так что они сами могут стать причиной проблем с глазами.
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