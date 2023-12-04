Политик Олейник: переход Залужного в политику поддержат Кличко и Порошенко

Офис президента Украины Владимира Зеленского оказался перед сложным выбором из-за чрезмерной популярности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне падения рейтингов действующего главы государства.
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