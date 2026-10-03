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Робертсон провел 100-й матч за сборную Шотландии. До рекорда Далглиша – 2 игры

Эндрю Робертсон провел 100-й матч за сборную Шотландии.  Защитник «Тоттенхэма» принял участие в игре против Северной Македонии в Лиге наций (2:0).

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