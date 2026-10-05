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Тихий мини-ПК с Ryzen 5 5500U со встроенным блоком питания и двумя Ethernet за 200 долларов. Представлен Beelink ZeroTech EQR5

Тихий мини-ПК с Ryzen 5 5500U со встроенным блоком питания и двумя Ethernet за 200 долларов. Представлен Beelink ZeroTech EQR5

ZeroTech EQR5 получил до 64 ГБ ОЗУ, два M.2 и уровень шума всего 32 дБ даже при полной нагрузке Beelink расширила линейку мини-ПК ZeroTech EQR5 версией с процессором AMD Ryzen 5 5500U.

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