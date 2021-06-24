Не разгадала в любимом альфонса, а потом проучила

5МИНУТКАДети и семьяНе разгадала в любимом альфонса, а потом проучила Зовут меня Наталья, всю жизнь жила сама, то дочь подымала, то институт тянула. И вот дочь замуж вышла, родился ребенок.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена игрик"...живем душа в душу и все у меня хорошо, а альфонсов теперь чувствую за версту." - а зачем, раз все хорошо, чувствовать альфонсов за версту?Vera DobryaginaНу вот и ваше счастье нашло вас. Удачи вам и любви большой и чистой!Мария КнязеваДа, ещё позволю себе заметить, что 18 лет назад смартфонов не было, были бабушкофоны типа нокиа 1100 )Комментировать
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