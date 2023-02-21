Книга животных

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Гадюкообразная смертельная змея: Австралийская драма. Опасная рептилия стала жертвой атаки токсичных жаб

Гадюкообразная смертельная змея: Австралийская драма. Опасная рептилия стала жертвой атаки токсичных жаб

В интернете твердят: выйди из зоны комфорта, и жизнь заиграет новыми красками! Но хоть бы кто-то сказал, что делать, если в твою зону комфорта нагло лезет какая-то жаба и всё портит.

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