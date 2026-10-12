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В Афганистане заявили о намерении начать переговоры с Россией о товарищеском матче сборных в ноябре

В Афганистане заявили о намерении начать переговоры с Россией о товарищеском матче сборных в ноябре

Президент Федерации футбола Афганистана Мухаммед Юсеф Каргар заявил, что национальная команда хотела бы сыграть товарищеский матч в ноябре со сборной России.

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