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Похолодание и осадки ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие дни

Похолодание и осадки ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие дни

Синоптики предоставили прогноз погоды с 3 по 5 сентября 2024 года.  Как сообщили синоптики РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке республики временами сильные дожди, ночью 3 сентября на востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега.

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