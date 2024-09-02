Похолодание и осадки ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие дни

Синоптики предоставили прогноз погоды с 3 по 5 сентября 2024 года. Как сообщили синоптики РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере, востоке республики временами сильные дожди, ночью 3 сентября на востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и снега.
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