Дмитрий Бикбаев: Театрам станет сложнее привлекать зрителей в 2023

В 2023 году театрам Москвы придется искать новые пути для привлечения зрителей. Дмитрий Бикбаев и Милена Авимская обсудили сложности, связанные с экономическими изменениями, и предложили театралам находить ключи к сердцу публики.
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