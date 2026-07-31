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Царьград

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Дмитрий Бикбаев: Театрам станет сложнее привлекать зрителей в 2023

Дмитрий Бикбаев: Театрам станет сложнее привлекать зрителей в 2023

В 2023 году театрам Москвы придется искать новые пути для привлечения зрителей. Дмитрий Бикбаев и Милена Авимская обсудили сложности, связанные с экономическими изменениями, и предложили театралам находить ключи к сердцу публики.

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