Депутат МГД Титов: Развитие бывшей промзоны «Малино» даст новые рабочие места различного профиля

Бывшая промзона «Малино» в Зеленоградском административном округе будет застроена по программе комплексного развития территорий (КРТ), что позволит создать около пяти тысяч рабочих мест различного профиля.
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