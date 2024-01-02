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Регион 29

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В Новодвинске проводят проверку из-за аварии на теплосети и водопроводе

Прокуратура Новодвинска начала проверку по фактам аварий на городских подземных коммуникациях. Из-за сильных морозов не выдержала теплотрасса в районе дома 16 по улице 3-ей Пятилетки и водопровод в районе улице 50-летия Октября, 42.

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