Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Создавать мигрантские гетто, плодить ММА-клубы «для своих», по сути подготавливая боевиков для уличных боев, проводить замену коренного населения, тут уже не речь о бизнесе, речь идет о безопасности нашей страны и нашего народа"

"Создавать мигрантские гетто, плодить ММА-клубы «для своих», по сути подготавливая боевиков для уличных боев, проводить замену коренного населения, тут уже не речь о бизнесе, речь идет о безопасности нашей страны и нашего народа"

Я могу понять ( не принять, а понять), когда крупный бизнес лоббирует завоз дешёвой рабочей силы, дабы увеличить прибыли.

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Комментарии
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Федор Родников
Не знаю у кого хватит сил  и смелости выкинуть из состава правительства процентов 50 и из Дум всех уровней не меньше,причём не просто выкинуть,а судить и сажать.
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3 час.

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