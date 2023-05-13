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В Брянской области загорелся и упал вертолет

В Брянской области загорелся и упал вертолет

В городе Клинцы Брянской области произошло падение вертолета. Об этом сообщают российские средства массовой информации, ссылаясь на источники в экстренных службах региона.

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